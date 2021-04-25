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Два пенальти, удаление, один гол: «Ростов» в событийном матче переиграл тульский «Арсенал» (видео)

25 Апреля 2021, 18:26,

Воскресная программа 27-го тура РПЛ продолжилась в Ростове, где местный клуб принимал тульский «Арсенал».

Протокол игры  
Ростов 1:0 Арсенал Тула
(1:0) Полоз Дмитрий 74'    
Песьяков Сергей Козлов Алексей Осипенко Максим Хаджикадунич Деннис Поярков Николай   70' (Обухов Владимир (   70'   89') Глебов Данил Полоз Дмитрий Махатадзе Георгий   41'   70' (Саплинов Александр (   70') Байрамян Хорен Алмквист Понтус   85' (Тугарев Роман (   85') Соу Али
Запасные: Фольмер Кирилл Павловец Александр Терентьев Денис Сухомлинов Данила Рудаков Максим Алеесами Хайтам Рукас Томас
Шамов Егор Беляев Максим Григалава Гиа   39'   78' (Рассказов Николай (   78') Бурлак Тарас   50' Хлусевич Даниил   66'   78' (Ткачёв Сергей (   78') Чаушич Горан Костадинов Георги Бауэр Роберт Пантелеев Владислав   74' (Коновалов Игорь (   74') Ломовицкий Александр   63' (Сокол Артём (   63') Кангва Эванс   63' (Панченко Кирилл (   63'   83')
Запасные: Громыко Валерий Ковалёв Юрий Кангва Кингс Аджоев Гурам Нигматуллин Артур Довбня Александр Евгеньевич Джорджевич Лука
25 апреля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

Неплохо смотрится «Ростов» Валерия Карпина после зимней паузы (особенно с учётом перестройки), но результатов «жёлто-синие» не добиваются совсем. Точнее, отрицательные результаты явно превалируют. К домашнему матчу против Тулы «Ростов» подошёл с удручающей серией из трёх поражений подряд. Команда Валерия Карпина упала на девятое место и потеряла шансы на еврокубки.

Сейчас у «Ростова» одна задача – смотреть в будущее. Красиво завершить сезон и уже начать строительство новой команды, чем Карпин и занимается. У тульского «Арсенала» цели менее прозаичные. На 99% «канониры» уже избежали прямого вылета из РПЛ (опережают «Ротор» на 5 очков), но с такой же вероятность подопечные Дмитрия Парфёнова окажутся в стыковых матчах. Так что сезон у тульского «Арсенала» продлится на два матча.

А «Ростов», видимо, поймал яму, потому что матч против «канониров» тоже начался с проблем. Гости смотрелись веселее, активнее шли в атаку, обостряли. Мог открывать счёт Пантелеев, но банально не попал в створ после классного прохода Кангва, обыгравшего на фланге Пояркова, которого посреди недели стали сватать в «Зенит». Рановато. Постепенно «Ростов» инициативу забрал, но выливалось это только в серию угловых ударов.

Правда, один из корнеров и привёл к первому моменту у ворот «Арсенала». Алмквист подхватил отскок у штрафной площади, ушёл от Бауэра и прострели на Хаджикадунича, оставшегося на линии вратарской. Защитник «Ростова» пробил аккурат в руки Шамову. Веселее игра пошла в начале второго тайма, когда Понтус Алмквист легко обыграл Бурлака и рванул на рандеву с голкипером. Тарас шведа завалил и сначала получил жёлтую карточку, но подсказка VAR изменила вердикт на справедливый – удаление.

«Ростов» полностью завладел инициативой, но забить не мог долго. Спасли ситуацию те же действующие лица – Алмквист и арбитр. Понтус на краю штрафной площади накрутил Пантелеева и получил по ногам, а Безбородов назначил пенальти, который уверенно реализовал Дмитрий Полоз, пробивший в верхний угол ворот – 1:0.

Казалось, что «Ростов» победу удержит без нервов, но в концовке матча пенальти был назначен и в хозяйские ворота: Владимир Обухов рукой остановил мяч в своей штрафной площади. Однако Роберт Бауэр не смог переиграть Песьякова ударом с 11-метровой отметки и счёт на табло остался прежним.

«Ростов» всё-таки прервал серию из трёх поражений подряд, хотя Валерий Карпин вряд ли остался доволен продемонстрированной игрой.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Ростов, Арсенал Тула
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