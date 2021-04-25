Карпин: «Из-за судейства 8-10 очков уплыли уже, нам уже не помогут»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- После матча с «Локомотивом» арбитра, который работал на этой игре, дисквалифицировали пожизненно. Какие эмоции испытали от этой новости?

- Сказать, что какие-то эмоции? Нет. То, что я сказал, да. Возможно, этим решением встряхнется вот это болото, которое у нас десятилетиями создано и ничего не меняется. Только это, всё остальное… Не только после этой, а после многих игр признаются судейские ошибки и судейским корпусом, и экспертной комиссией, но что нам от этого толку-то? Очки не вернет никто уже, те 8-10 очков уплыли уже, нам уже не помогут. Это решение на будущее, наверное, больше, чем на сегодняшний день.

- Команда уже прилично отстает от еврокубковой зоны. Но в то же время стыки «Ростову» уже не грозят. Как находить мотивацию игрокам в такой ситуации на оставшиеся матчи?

- А вы какую мотивацию находите, когда работаете?

- Выполнять свою работу.

- Вот и у них то же самое. Они должны выполнять свою работу. Какая еще им мотивация нужна для того, чтобы играть в футбол, делать свою любимую работу?