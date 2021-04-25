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Песьяков: «Пенальти - дело техники»

25 Апреля 2021, 18:43,

Лучший футболист матча «Ростов» - «Арсенал» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- После игры с «Локомотивом» и той ошибки, что у вас была, сегодня такая эмоциональная игра и этот пенальти в самой концовке. Какие сейчас эмоции у вас?

- Очень положительные. Во-первых, не столько из-за ошибки, ошибаются все, пускай не так грубо, но все же. А так мы выиграли, даже больше от этого. Нам было важно победить, даже неважно как. Сегодня выходили с таким настроем, что нужна только победа.

- Серия из трех поражений подряд как-то давила, обсуждалась внутри команды?

- Не то, чтобы она обсуждалась, у нас были провальные игры. Мы играли достаточно неплохо, в поединке против «Рубина», считаю, что мы заслуживали даже ничьей. Играли лучше, как мне кажется. Со «Спартаком» больше такая ничейная игра. В игре с «Локомотивом» трудно начинать с 0:2. Что тут обсуждать? Сложный момент при неплохой игре. Поэтому просто выходили с настроем выиграть сегодня.

- Расскажите про пенальти, который вы сегодня отразили. Как это было? Успели понять, как он был назначен? Потому что эпизод заиграли и только постфактум посмотрели ВАР.

- Там два варианта было назначения пенальти. Первый - справа на углу штрафной было что-то похожее, а там, по-моему, игра рукой. А потом дело техники, просто выбрал угол и угадал.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Сергей Песьяков
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