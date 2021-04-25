Карпин остался недоволен игрой своей команды в матче против «Арсенала»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен игрой своей команды в матче с тульским «Арсеналом».

«Игра как раз не порадовала. Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворен результатом. Сегодня все наоборот», - цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

После двадцати семи туров подопечные Карпина занимают лишь девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от «Сочи», идущего пятым, на шесть зачетных баллов.

В двадцать восьмом туре «Ростову» предстоит принять на своем поле «Тамбов», матч запланирован на воскресенье, второе мая.