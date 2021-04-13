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Умер главный врач «Динамо» Ярдошвили

13 Апреля 2021, 10:28,

Ушел из жизни глава медицинского штаба московского «Динамо» Александр Ярдошвили. Врач скончался в возрасте 66 лет. Пресс-служба столичного клуба выразила соболезнования в связи со смертью сотрудника.

«ФК «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним», - гласит сообщение столичного клуба в «Твиттере».

После 25-ти туров российской Премьер-лиги «Динамо» набрало 43 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Сандро Шварца проведут на выезде против волгоградского «Ротора».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Александр Ярдошвили
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