Биджиев: «Нельзя было пропускать со стандартов, особенно с углового»

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев поделился впечатлениями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм прошел в достаточно равной борьбе. Я думаю, что в целом матч давался. Тот план, который был на игру, давал свои плоды и выдерживался. Конечно, ситуация с пенальти… не сказать, что нас надломила, но это произошло достаточно неожиданно. Тем не менее, после этого мы прибавили в агрессивности и усилили давление на ворота соперника. В принципе, имели моменты, которые надо было забивать. Но старая футбольная истина «не забиваешь ты, забивают тебе». Первые два мяча пропустили, можно сказать, со стандартов. Нельзя было пропускать со стандартов, особенно с углового, это однозначно. В целом все в футболе определяют и решают микроэпизоды. Мы свои микроэпизоды не решили, а соперник решил. Вот и результат матча.

- Сегодня у вас был расчет на контратаки?

- В принципе, да. Мы произвели ряд перестановок, поменяли схему и вернулись к тому, с чего начали. Она работала, и первый тайм за исключением момента на последней минуте первого тайма, когда отрезали сами себя. Не могу сказать, что «Динамо» много создало. Я думаю, этот вариант с двумя игроками по флангам, Кипиани и Давиташвили плюс Фламарион оттянутый нападающий, все было нормально.

- С каждым матчем вы доверяете Арабидзе все больше и больше игрового времени. Сегодня был эпизод, когда выпуская его на замену, вы говорили: «выходи и сразу бей». Вы были уверены, что он сможет отличиться?

- На тренировках это его точка под левую ногу, и штрафной был в удобной зоне для него. Решили ускорить замену с тем, чтобы дать возможность ему пробить.

- Сегодня не было в заявке Кожемкина, Шомко. Что можете сказать об их состоянии? Плюс Понсе отсутствовал.

- Все игроки, которых вы перечислили, проходят лечение. Надеемся, что к следующему матчу будут в строю.

- Следующий матч у вас с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Как вы думаете, что надо сделать, чтобы добиться положительного результата?

- Конечно, матч будет очень сложным, «Зенит» - один из лидеров чемпионата на протяжении многих лет. Естественно, что-то будем придумывать, наигрывать, искать схему, которая будет эффективна.