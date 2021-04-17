«Динамо» разгромило «Ротор» в Волгограде, прервав неудачную серию

В матче 26-го тура РПЛ «Ротор» на своём поле принимал московское «Динамо».

Активно «Динамо» бьётся за еврокубки (а пока есть шансы даже на Лигу чемпионов), поэтому выезд в Волгоград был очень важен. Команде Сандро Шварца необходимо было воспользоваться слабой формой «Ротора» и набрать три очка. Последний раз волгоградцы забивали в конце февраля, когда обыграли разваливающийся «Тамбов». С того времени прошло 5 туров, от «Ротора» никто не пропускал.

У команды Нестеренко свои задачи. «Уфа» взбодрилась после назначения и Стукалова и на расстояние одного балла приблизилась к «Ротору». Именно эти команды (с возможным вмешательством тульского «Арсенала» разыграют вторую прямую путёвку в «лучшую лигу мира». «Динамо» в Волгоград прибыло без дисквалифицированного Шиманьски, зато место в основе нашлось суперталантам Захаряну и Тюкавину. В атаке им помогали Игбун и Грулёв.

Как раз Арсен Захарян и начал матч с классного прохода. Пробросил двух оппонентов, добрался до угла вратарской площади, откуда опасно пробил из-под Степанова, но Йосип Чондрич потянул мяч у перекладины. Продолжили дело Захаряна Игбун и Тюкавин. Оба активно открывались на забросы, заработав по паре угловых, но стандарты у «бело-голубых» не шли. Четыре корнера за первые полчаса, а толку ноль. «Ротор» постепенно игру отодвинул от своих ворот, начал отвечать атакой на атаку.

Самый крутой момент первого тайма под самый его занавес загубили «динамовцы». Перехват в центре поля позволил Тюкавину с Игбуном выйти два в одного. Слай завершал атаку обыгрышем голкипера, но слишком загнал себя в угол, так что в падении не сумел попасть по пустым воротам.

Зато голы случились во втором тайме. Первый пришёл с пенальти, который довольно неожиданно заработал Сергей Паршивлюк, попавший под фол Кверквелии. Долго спорили хозяева, но в итоге Кукуян своего решения не изменил, а Даниил Фомин аккуратно пробил под штангу - 0:1.

Все вопросы москвичи тоже сняли со стандарта. Иван Ордец прекрасно подключился на подачу от угла поля, из центра штрафной площади кивнув мяч опять же аккурат под штангу - 0:2. Йосип Чондрич очень старался, но не выручил.

В компенсированное время москвичи сделали счёт разгромным, это Клинтон Нжи отметился мощнейшим ударом после передачи Моро - 0:3. Пятый раз кряду проиграл «Ротор» и никоим образом от зоны вылета не отдалился, а «Динамо» увозит уверенную победу, пока что двигая «Рубин» с пятой строчки. С третьего апреля не побеждали футболисты Шварца.