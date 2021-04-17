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«Динамо» разгромило «Ротор» в Волгограде, прервав неудачную серию

17 Апреля 2021, 18:24,

В матче 26-го тура РПЛ «Ротор» на своём поле принимал московское «Динамо».

Протокол игры  
Ротор 0:3 Динамо Москва
    57' Фомин Даниил (0:1)
    76' Ордец Иван (0:2)
    90' Нжи Клинтон Муа (0:3)
Чондрич Йосип Макаров Сергей   75' (Серченков Сергей (   75') Кверквелия Соломон   55' Гогуа Седрик Степанов Данил   24' Алейник Олег   82' (Песегов Евгений (   82') Жигулёв Илья Кипиани Николай Фламарион   72' (Арабидзе Георгий (   72') Давиташвили Зурико Муллин Камиль   41'
Запасные: Медведь Владимир Маевский Иван Щёткин Алексей Байрыев Азат Обухов Игорь
Шунин Антон Паршивлюк Сергей   58'   64' (Моро Никола (   64') Евгеньев Роман   42'   64' (Скопинцев Дмитрий (   64') Ордец Иван Варела Гильермо Нойштедтер Роман Грулёв Вячеслав Захарян Арсен   53'   84' (Каборе Шарль (   84') Фомин Даниил Игбун Сильвестр   80' (Нжи Клинтон Муа (   80'   82') Тюкавин Константин   84' (Комличенко Николай (   84')
Запасные: Плиев Заурбек Липовой Данил Лещук Игорь
17 апреля. Стадион "Волгоград Арена" (Волгоград).

 

Активно «Динамо» бьётся за еврокубки (а пока есть шансы даже на Лигу чемпионов), поэтому выезд в Волгоград был очень важен. Команде Сандро Шварца необходимо было воспользоваться слабой формой «Ротора» и набрать три очка. Последний раз волгоградцы забивали в конце февраля, когда обыграли разваливающийся «Тамбов». С того времени прошло 5 туров, от «Ротора» никто не пропускал.

У команды Нестеренко свои задачи. «Уфа» взбодрилась после назначения и Стукалова и на расстояние одного балла приблизилась к «Ротору». Именно эти команды (с возможным вмешательством тульского «Арсенала» разыграют вторую прямую путёвку в «лучшую лигу мира». «Динамо» в Волгоград прибыло без дисквалифицированного Шиманьски, зато место в основе нашлось суперталантам Захаряну и Тюкавину. В атаке им помогали Игбун и Грулёв.

Как раз Арсен Захарян и начал матч с классного прохода. Пробросил двух оппонентов, добрался до угла вратарской площади, откуда опасно пробил из-под Степанова, но Йосип Чондрич потянул мяч у перекладины. Продолжили дело Захаряна Игбун и Тюкавин. Оба активно открывались на забросы, заработав по паре угловых, но стандарты у «бело-голубых» не шли. Четыре корнера за первые полчаса, а толку ноль. «Ротор» постепенно игру отодвинул от своих ворот, начал отвечать атакой на атаку.

Самый крутой момент первого тайма под самый его занавес загубили «динамовцы». Перехват в центре поля позволил Тюкавину с Игбуном выйти два в одного. Слай завершал атаку обыгрышем голкипера, но слишком загнал себя в угол, так что в падении не сумел попасть по пустым воротам.

Зато голы случились во втором тайме. Первый пришёл с пенальти, который довольно неожиданно заработал Сергей Паршивлюк, попавший под фол Кверквелии. Долго спорили хозяева, но в итоге Кукуян своего решения не изменил, а Даниил Фомин аккуратно пробил под штангу - 0:1.

Все вопросы москвичи тоже сняли со стандарта. Иван Ордец прекрасно подключился на подачу от угла поля, из центра штрафной площади кивнув мяч опять же аккурат под штангу - 0:2. Йосип Чондрич очень старался, но не выручил.

В компенсированное время москвичи сделали счёт разгромным, это Клинтон Нжи отметился мощнейшим ударом после передачи Моро - 0:3. Пятый раз кряду проиграл «Ротор» и никоим образом от зоны вылета не отдалился, а «Динамо» увозит уверенную победу, пока что двигая «Рубин» с пятой строчки. С третьего апреля не побеждали футболисты Шварца.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
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