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Биджиев: «Будем надеяться, что сегодня «Ротор» прорвёт»

17 Апреля 2021, 16:40,

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев  поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Бросается в глаза отсутствие в вашем составе Андреса Понсе. Что с ним?

- К сожалению, Понсе получил небольшое повреждение в прошедшем матче и пока проходит курс лечения.

- Каково состояние Кожемякина и Шомко, которых также нет в заявке?

- На данный момент игроки проходят реабилитацию, уже работают индивидуально. Надеемся, что в ближайшее время уже буду работать в общей группе.

- Наконец-то мы видим в заявке Алексея Щёткина, хоть и пока на скамейке запасных. Насколько высока вероятность того, что мы  их увидим сегодня на поле.

- Последние две недели Алексей работает в основной группе, кондиции уже достаточно нормальные, не сказать, что оптимальные, но мы рассчитываем на него.

- У вашей команды пять матчей без забитых мячей. Как-то на тренировках отдельно отрабатывалось, может быть, завершение атак, чтобы наконец-то прорвало «Ротор»?

- Если честно, этот элемент отрабатывается постоянно на тренировках. Будем надеяться, что, как вы говорите, прорвет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Хасанби Биджиев
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