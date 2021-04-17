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Шварц: «Тюкавин займёт место центрального нападающего»

17 Апреля 2021, 16:43,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- Довольно много изменений в составе по сравнению с предыдущим матчем. Но в первую очередь в глаза бросается отсутствие Даниила Лесового. В чем причина?

- У Лесового небольшое мышечное повреждение, спина. Поэтому приняли решение вместо него на левый фланг выпустить Слая.

- Сегодня в  старте Слай, Грулёв и Тюкавин. Как будут между ними распределены роли, какую позицию займет Тюкавин?

- Константин Тюкавин займет место центрального нападающего. В то же время все игроки линии атаки будут достаточно активно меняться местами, но Тюкавин - как раз тот игрок, который делает очень много беговой работы, находит свободное пространство.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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