Шварц: «Тюкавин займёт место центрального нападающего»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- Довольно много изменений в составе по сравнению с предыдущим матчем. Но в первую очередь в глаза бросается отсутствие Даниила Лесового. В чем причина?

- У Лесового небольшое мышечное повреждение, спина. Поэтому приняли решение вместо него на левый фланг выпустить Слая.

- Сегодня в старте Слай, Грулёв и Тюкавин. Как будут между ними распределены роли, какую позицию займет Тюкавин?

- Константин Тюкавин займет место центрального нападающего. В то же время все игроки линии атаки будут достаточно активно меняться местами, но Тюкавин - как раз тот игрок, который делает очень много беговой работы, находит свободное пространство.