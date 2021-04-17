Игбун, Захарян и Тюкавин - в основе «Динамо» на игру с «Ротором»

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17 Апреля 2021, 15:41,
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Волгоградский «Ротор» и столичное «Динамо» назвали стартовые составы на поединок 26-го тура Премьер-лиги.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Фламарион.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Захарян, Игбун, Тюкавин.
Поединок между «Ротором» и «Динамо» состоится сегодня, 17-го апреля, на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры проведет Liveresult.ru.
После 25-ти туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Ротор» находится на 14-й позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Динамо Москва, Уфа