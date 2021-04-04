Парфёнов: «Момент реализации преследует с начала года»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (0:2).

- Игра в начале могла развернуться по-другому. Стандарт в этой игре решил, «Урал» использовал свой стандарт, а дальше по счету играл. Мы во втором тайме перестроились, достаточно большое давление создавали у ворот соперник. Момент реализации, да, он присутствует и не только сейчас, а преследует с начала года. Но если мы будем просто говорить об этом, то ничего не поменяется. Надо терпеть. Сезон как с самого начала начался, так и не будет простым уже до конца. После любого поражения непросто, но надо поднимать голову, впереди матчи. Их становится меньше, соответственно, розыгрыш очков меньше. Здесь надо не опускать руки.