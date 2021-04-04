Парфёнов: «Здесь кому-то что-то доказывать точно не нужно»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- С каким настроением приехали в Екатеринбург? Все-таки этот город для вас имеет какое-то значение в жизни.

- С хорошим настроением, увидеть хорошо знакомых людей, с кем два года шли бок о бок и давали неплохой результат.

- Можно ли сказать, что для вас и Юрия Матвеева какая-то принципиальная игра? Потому что вы работали в одном тренерском штабе.

- Наверное, сегодня об этом неправильно говорить, потому что играют «Урал» и «Арсенал», прежде всего. Мы не выйдем на поле. Здесь большее значение имеют команды, ситуация в турнирной таблице, это номер один. Тем более, здесь кому-то что-то доказывать точно не нужно.