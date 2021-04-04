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Парфёнов: «Стандарт решил исход, потому что соперник свой стандарт использовал, а мы нет»

04 Апреля 2021, 16:23,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Прежде всего, игра так складывалась для нас, что могли и вести в счете, игра бы шла по-другому, но можно сказать, что стандарт решил исход, потому что соперник свой стандарт использовал, а мы нет. Думаю, что обоюдные шансы были у команд. Во втором тайме немножко перестроились, начали создавать давление, начали создавать моменты. Но моменты реализации - это те фазы, когда ты можешь говорить, что надо забить, но игроки тоже понимают, что надо забить.

- Можно ли сказать, что вот этот нереализованный пенальти в начале немного в психологическом плане подломил команду?

- Конечно, это выбивает, когда не получаешь преимущество. Вы прекрасно понимаете, вторая минута. Наверное, по-другому все было бы. Мы всё рассуждаем, что если бы да кабы. Наверное, это неправильно. Достаточно хорошие моменты были в атаке, и по ведению игры. Видите, так сезон складывается и с самого начала идет. Терпеть надо, терпеть и двигаться дальше. Еще достаточно туров, где можно набирать очки.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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