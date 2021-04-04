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Парфёнова встретили не хлебом-солью: «Урал» разобрался с «Арсеналом», загубившим пенальти

04 Апреля 2021, 15:55,

Первый воскресный матч 24-го тура чемпионата России свёл между собой «Урал» и «Арсенал».

Протокол игры  
Урал 2:0 Арсенал Тула
(1:0) Погребняк Павел 13'    
(2:0) Гаджимурадов Рамазан 85'    
Годзюр Ярослав Адамов Арсен Рыков Владимир Страндберг Стефан Калинин Игорь   2' Егорычев Андрей Августиняк Рафал Мишкич Даниэль Подберёзкин Вячеслав   66' (Гаджимурадов Рамазан (   66'   90') Бикфалви Эрик Погребняк Павел   55'   82' (Герасимов Алексей (   82')
Запасные: Коновалов Иван Ибрахимай Юлдрен Кузьмичев Иван Панюков Андрей Евсеев Алексей Максименко Артём Магомадов Чингиз Йовичич Бранко
Шамов Егор Бауэр Роберт Довбня Александр Евгеньевич Григалава Гиа Рассказов Николай   46' (Беляев Максим (   46') Чаушич Горан Пантелеев Владислав   40'   62' (Джорджевич Лука (   62') Коновалов Игорь   82'   86' (Панченко Кирилл (   86') Ткачёв Сергей   82' (Громыко Валерий (   82') Ломовицкий Александр Луценко Евгений   18'
Запасные: Бурлак Тарас Хагуш Анри   34' Ковалёв Юрий Кангва Кингс Хлусевич Даниил Аджоев Гурам Нигматуллин Артур Сокол Артём
04 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

То и дело проигрывающая «Уфа» позволяет «Арсеналу» чувствовать себя в зоне стыков более-менее спокойно. Однако «Уралу», опережавшему тринадцатое место на восемь очков, было куда спокойнее. Ещё больше приблизиться к гарантии сохранения прописки в Премьер-лиге «шмелям» помогла бы домашняя победа над «канонирами». Екатеринбургские болельщики ожидали этого матча без особой опаски, поэтому на трибунах можно было увидеть плакаты с такими надписями, как «Не боимся мы приезда «Арсенала» – есть могучий Эрик в арсенале у «Урала».

Правда, дебют встречи оказался для хозяев далеко не самым простым. Уже на второй минуте гости заработали пенальти, который не вызывал сомнений. Ткачёв прорывался к воротам хозяев и получил сзади по ноге от Калинина. Однако Пантелеев не забил с одиннадцатиметрового, направив мяч в сторону правого угла в руки Годзюра.

Вместо «Арсенала» психологическое преимущество получил «Урал», завладевший инициативой в поисках забитого гола. И долго ждать хозяйского взятия ворот не пришлось. На тринадцатой минуте Калинин после розыгрыша углового навесил справа на дальнюю штангу, а Погребняк со второго этажа переправил снаряд в ближний угол с рикошетом от газона (1:0).

«Пушкари» не извлекли все возможные уроки из того пропущенного гола и на 29-й минуте снова упустили Погребняка в похожей ситуации, только на этот раз Павел пробил левее створа. Повезло тогда тулякам, иначе счёт стал бы 2:0, и гостевая команда могла бы развалиться.

А так для второго тайма сохранился дух интриги. Повинен в этом был и сам «Урал», у которого не получалось додавить соперника, чтобы тот не возникал иногда опасными уколами. Поэтому уральцам пришлось поволноваться, когда на 73-й минуте Чаушич замыкал головой подачу слева от Ломовицкого и когда Ткачёв чуть позже наносил удар с приличной дистанции после паса от Григалавы.

«Шмели» в итоге выдохнули – и там, и там было мимо. Ну а на 85-й минуте хозяева всё-таки обеспечили себе безнервную концовку. Гаджимурадов подхватил мяч в районе центральной линии на правом фланге, прошёл в чужую штрафную со смещением и оставил Шамова не у дел, покатив мяч в дальний угол (2:0).

Дмитрий Парфёнов с «Арсеналом» проиграл своей бывшей команде. «Урал» исправился после крупного поражения от «Спартака», тогда как «Арсенал» проиграл второй раз подряд. «Урал» почти окончательно отрезал «Ротор» и «Арсенал» от возможности спастись от вылета без переходных матчей, обогнав их на 11 и 12 очков соответственно.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Урал, Арсенал Тула, РПЛ, Чемпионат России
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