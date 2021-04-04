Матвеев ответил на вопрос о принципиальности матча против команды Парфёнова

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас были сборники, которые уезжали в расположение национальных команд. В каком функциональном и физическом состоянии они вернулись оттуда?

- Вернулись живы-здоровы, посмотрим на футбольном поле.

- У вас есть потеря Дениса Кулакова. Арсен Адамов сможет его полноценно заменить?

- Будем надеяться, что сможет. Он с нами уже давно работает, поэтому наши принципы знает. Молодой парень, перспективный.

- Для многих сегодняшний матч представляет интерес как дуэль двух тренеров, которые работали в одном тренерском штабе. Для вас это противостояние какое-то принципиальное?

- Тренеры на поле не выходят, поэтому нет. У нас очередной соперник, которого мы хотим победить.