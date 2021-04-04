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Погребняк: «Всегда буду благодарен Парфёнову как человеку, как тренеру»

04 Апреля 2021, 16:09,

Лучший футболист матча «Урал» - «Арсенал» (2:0) Павел Погребняк поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Прежде всего, хочу подчеркнуть, что это все-таки командная награда, сегодня мы были одним целым и заслуженно победили, переиграли принципиального соперника по турнирной таблице, поэтому все очень довольны. Едем в Москву.

- Эмоций добавило каких-то противостояние бывшего и нынешнего тренера?

- Наверное, вопрос не по адресу все-таки. Но что касается меня, я всегда буду благодарен Владимировичу как человеку, как тренеру. Желаю ему дальнейших успехов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Павел Погребняк
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