Погребняк: «Всегда буду благодарен Парфёнову как человеку, как тренеру»

Лучший футболист матча «Урал» - «Арсенал» (2:0) Павел Погребняк поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Прежде всего, хочу подчеркнуть, что это все-таки командная награда, сегодня мы были одним целым и заслуженно победили, переиграли принципиального соперника по турнирной таблице, поэтому все очень довольны. Едем в Москву.

- Эмоций добавило каких-то противостояние бывшего и нынешнего тренера?

- Наверное, вопрос не по адресу все-таки. Но что касается меня, я всегда буду благодарен Владимировичу как человеку, как тренеру. Желаю ему дальнейших успехов.