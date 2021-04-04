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Матвеев: «Пять побед в чемпионате - этого достаточно мало, поэтому хотели победить во что бы то ни стало»

04 Апреля 2021, 16:14,

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня было огромное желание победить. Все-таки пять побед в чемпионате - этого достаточно мало, поэтому хотели победить во что бы то ни стало. Хорошо, организованно сыграли в обороне, считаю, хороший был переход в атаку, и стандарт, когда был нужен, помог.

- Не могу не спросить по персоналиям. Как оцените дебют Адамова?

- Хорошо, хорошо. Есть над чем работать, но, в принципе, парень не подвел, не стушевался, хорошо сыграл.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
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