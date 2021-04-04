Матвеев: «Пять побед в чемпионате - этого достаточно мало, поэтому хотели победить во что бы то ни стало»

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04 Апреля 2021, 16:14,
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».
- Сегодня было огромное желание победить. Все-таки пять побед в чемпионате - этого достаточно мало, поэтому хотели победить во что бы то ни стало. Хорошо, организованно сыграли в обороне, считаю, хороший был переход в атаку, и стандарт, когда был нужен, помог.
- Не могу не спросить по персоналиям. Как оцените дебют Адамова?
- Хорошо, хорошо. Есть над чем работать, но, в принципе, парень не подвел, не стушевался, хорошо сыграл.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Урал, Юрий Матвеев