Матвеев: «Пять побед в чемпионате - этого достаточно мало, поэтому хотели победить во что бы то ни стало»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня было огромное желание победить. Все-таки пять побед в чемпионате - этого достаточно мало, поэтому хотели победить во что бы то ни стало. Хорошо, организованно сыграли в обороне, считаю, хороший был переход в атаку, и стандарт, когда был нужен, помог.

- Не могу не спросить по персоналиям. Как оцените дебют Адамова?

- Хорошо, хорошо. Есть над чем работать, но, в принципе, парень не подвел, не стушевался, хорошо сыграл.