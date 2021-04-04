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Матвеев: «Спасибо Годзюру, что выручил нас в очередной раз»

04 Апреля 2021, 17:35,

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:0).

- Об игре:

- Хорошая победа, мы предполагали, что будет хороший трудный матч. Туле нужны очки, как воздух. Нам тоже необходимы. Хорошо организованно, считаю, сыграли в обороне, был хороший переход к атакующим действиям, и быстрые атаки у нас получались, в первом тайме особенно позиционные атаки получались. Могли забить там еще, когда Андрей Егорычев вышел один на один. И стандарт нам сегодня тоже пришел на помощь, работали над этим, хорошая победа, всех хочу поздравить.

- О пенальти:

- В той ситуации у нас игрок неправильно встречал соперника, и там рикошет был. Здесь комплекс таких причин. Конечно, забей пенальти, все могло развернуться по-другому. Спасибо Ярославу, что выручил нас в очередной раз. Да, могло всякое случиться, хотя заряженность у ребят была, я видел это перед игрой и на разминке. Наверное, какое-то стечение обстоятельств.

- Об Арсене Адамове:

- Парню всего 21 год, поэтому у него хорошее будущее, быстрый и голова светлая. Мы привыкли, что Кулаков очень много играет в атаке. В этом мы тоже будем просить, требовать и ждать, что он тоже будет прибавлять.

- О Рамазане Гаджимурадове:

- Я думаю, физически он готов, но мы проводили анализ и видели, что он, выходя на замену, делает очень хорошие моменты, создает и усиливает нашу игру, поэтому тут и ждали, что соперник чуть устанет, игра раскроется, и тут больше пространства. В принципе, на что рассчитывали, то и произошло. Он убежал в хорошую атаку и забил прекрасный мяч. Поздравляю его с первым голом в Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
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Комментарии (1)
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Super fanat
04 Апреля 2021, 18:30

Уралу желаю выжить, должны же хоть какие-то команды с характером в РПЛ остаться! А Урал всё же боец, пусть и в качестве проседает... Арсенал сегодня был хуже и Урал победил заслуженно.

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