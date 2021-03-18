Слуцкий: «У «Химок» есть суперлидеры в атаке и обороне»

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18 Марта 2021, 12:16,
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка с подмосковными «Химками» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.
«Химки» - организованная команда. Есть суперлидеры и в атакующей группе, и в линии обороны. Нас ждет очень тяжелый и важный матч», - поведал специалист в беседе с клубной пресс-службой.
Поединок между «Рубином» и «Химками» пройдет в пятницу, 19-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Перед этим матчем казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а подмосковная команда располагается на десятой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Химки