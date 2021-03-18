Слуцкий: «У «Химок» есть суперлидеры в атаке и обороне»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка с подмосковными «Химками» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«Химки» - организованная команда. Есть суперлидеры и в атакующей группе, и в линии обороны. Нас ждет очень тяжелый и важный матч», - поведал специалист в беседе с клубной пресс-службой.

Поединок между «Рубином» и «Химками» пройдет в пятницу, 19-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этим матчем казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а подмосковная команда располагается на десятой строчке.