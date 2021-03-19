Мирзов: «Конечно, это мотивация, когда тебя вызывают в сборную России»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Химки» (1:3) Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- «Химки» и вы лично находитесь в сумасшедшей форме. 10 матчей без поражений, ребята в интервью шутят про еврокубки. Реально?

- Как я и в прошлом туре говорил, давайте будем выигрывать каждую игру, а там в конце сезона посмотрим.

- Не могу не спросить, вы получили вызов в сборную России спустя некоторое время. Придало ли это вам какой-то дополнительной мотивации?

- Конечно, это мотивация, когда тебя вызывают в сборную России. Надо выходить и доказывать, почему тебя вызывают в команду. Надо показывать все, что получается.