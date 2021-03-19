Слуцкий разнёс работу арбитров на матче с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с «Химками» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- По существу, первые два удара оказались результативными у соперника, и мы не реализовали свои моменты. В целом игра такая же, как и почти любая. Все решают мельчайшие нюансы, судья, на мой взгляд, не назначает и даже не смотрит эпизод со Старфельдом при счете 0:0, где «железный» пенальти, на мой взгляд. Тут же на ВАРе нам ставят пенальти. Я не оспариваю пенальти в нашу сторону. Я не понимаю, почему не сморится момент на Старфельде. Когда я просто пытаюсь у судьи выяснить что, чего, как? Абсолютно в корректной форме. Тут же идет желтая карточка и все остальное. Поэтому все решают микроэпизоды, какие-то моменты. Еще раз говорю, здесь реализуй, здесь не реализуй, здесь поставь, посмотри на ВАРе этот момент. Все очень на тоненького. У нас нет, к сожалению такого запаса мастерства, чтобы мы могли даже с таким большим гандикапом гарантированно отыгрываться. Старались, пытались, но, к сожалению, не смогли этого сделать.

- Удаление Олега Кузьмина в перерыве это как следствие?

- Как следствие, что наших судей вообще нельзя ни о чем спрашивать, понимаете? Когда ты спокойно задаешь какие-то вопросы, тебе на них никто никогда не отвечает, а показывают только желтые карточки. А потом арбитры говорят, что их недолюбливают, так относятся, что они в тяжелых условиях работают. У меня был простой вопрос: «Почему там эпизод смотрелся, а там - нет?» И за что я получил желтую карточку, потому что задавал вопрос в абсолютно корректной форме? Вообше, на мой взгляд, очень много вопросов по судейству, в том числе и по сегодняшней игре.

- Если все-таки немного отойти от арбитража, чем довольны и недовольны в исполнении своей команды?

- Довольны что все равно старались и пытались переломить игру даже при счете 0:2, пытались все равно забить гол, владели большим преимуществом, создавали моменты. Конечно же, вот этот момент у Кварацхелии при счете 1:2 мог так же стать поворотным пунктом. Не понравилось то, что, я даже не могу сказать, что допустили какое-то большое количество ошибок. Но где-то мелкие какие-то моменты, которые возникали, мы с ними не справились. В целом, скажем так, когда, может быть, фланги выглядели не так ярко, как в предыдущих встречах, нам не хватило разнообразия атакующих действий уже в середине поля.