Черевченко настаивает: «У нас задача была остаться в Премьер-лиге»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча с «Рубином» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм был близок к идеальному. Единственное, что ненужный гол со стандарта, а так игру контролировали, во втором тайме уже играли по счету.

- На ваш взгляд, что стало определяющим в этом матче?

- Голы. А что в футболе определяющее? Голы, и что ребята полностью выполнили установку, что мы от них требуем.

- Поле сегодня не мешало играть?

- Нет, великолепное поле. Одно из самых лучших в России на данный момент.

- Игроки вашей команды говорили, может быть, в шутку, а, может быть, вправду о еврокубках. Как вы оцениваете шансы? 10 матчей без поражений, «Химки» сейчас великолепны.

- Это футболисты рассуждают вслух. Я остаюсь при своем мнении, что у нас задача была остаться в Премьер-лиге