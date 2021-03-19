Черевченко настаивает: «У нас задача была остаться в Премьер-лиге»

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19 Марта 2021, 21:33,
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча с «Рубином» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».
- Первый тайм был близок к идеальному. Единственное, что ненужный гол со стандарта, а так игру контролировали, во втором тайме уже играли по счету.
- На ваш взгляд, что стало определяющим в этом матче?
- Голы. А что в футболе определяющее? Голы, и что ребята полностью выполнили установку, что мы от них требуем.
- Поле сегодня не мешало играть?
- Нет, великолепное поле. Одно из самых лучших в России на данный момент.
- Игроки вашей команды говорили, может быть, в шутку, а, может быть, вправду о еврокубках. Как вы оцениваете шансы? 10 матчей без поражений, «Химки» сейчас великолепны.
- Это футболисты рассуждают вслух. Я остаюсь при своем мнении, что у нас задача была остаться в Премьер-лиге
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Химки, Игорь Черевченко