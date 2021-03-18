Шатов: «Химки» заслуженно набирают очки, Черевченко поставил им игру»

Хавбек казанского «Рубина» Олег Шатов дал интервью в преддверии встречи с подмосковными «Химками» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги.

«Химки» - хорошая команда. Пришёл тренер, который поставил игру. Они заслуженно набирают очки. Мы будем настраиваться на победу», - передает слова полузащитника пресс-служба казанского клуба.

Матч «Рубин» - «Химки» состоится завтра, 19-го марта. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

После 22-х туров казанский коллектив занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а подмосковный клуб находится на десятом месте.