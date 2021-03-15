Дюпин раскрыл секрет выхода «Рубина» из обороны

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в эфире канала «Матч Премьер» рассказал об удачной игре команды в 2021 году.

- Расскажите про команду, потому что вы играете здорово, два матча на ноль против «Спартака» и сейчас против «Уфы». Что делает этот сезон и этот год особенным?

- У нас многие говорили в интервью, что в команде сложилась очень дружеская атмосфера, очень мы сплотились, у нас многое получается, показывает хороший результат. Надеюсь, что мы будем еще прибавлять, и что нас будет невозможно остановить. Такие цели.

- Какие к вам требования по организации атаки в команде Леонида Слуцкого?

- По ситуации. Если команда готова к высокому прессингу, то мы не будем рисковать. У нас хорошая борьба вверху, мы забираем очень много подборов, поэтому 50 метров можно пройти без какого-то короткого паса. У нас процентов 80 подобранных подборов. Это очень хорошая цифра, и если нас прессингуют, мы не выдумываем, удлиняем, и там уже боремся, подбираем мяч и дальше проводим атаку.

- Идет ли подготовка к «Химкам», у которых 9-матчевая беспроигрышная серия?

- Да, мы знаем, что у них сейчас хорошая организация и хорошие результаты. Мы начинаем потихоньку готовиться к этой игре, но разберем их позже.