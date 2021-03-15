Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дюпин раскрыл секрет выхода «Рубина» из обороны

15 Марта 2021, 21:36,

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в эфире канала «Матч Премьер» рассказал об удачной игре команды в 2021 году.

- Расскажите про команду, потому что вы играете  здорово, два матча на ноль против «Спартака» и сейчас против «Уфы». Что делает этот сезон и этот год особенным?

- У нас многие говорили в интервью, что в команде сложилась очень дружеская атмосфера, очень мы сплотились, у нас многое получается, показывает хороший результат. Надеюсь, что мы будем еще прибавлять, и что нас будет невозможно остановить. Такие цели.

- Какие к вам требования по организации атаки в команде Леонида Слуцкого?

- По ситуации. Если команда готова к высокому прессингу, то мы не будем рисковать. У нас хорошая борьба вверху, мы забираем очень много подборов, поэтому 50 метров можно пройти без какого-то короткого паса. У нас процентов 80 подобранных подборов. Это очень хорошая цифра, и если нас прессингуют, мы не выдумываем, удлиняем, и там уже боремся, подбираем мяч и дальше проводим атаку.

- Идет ли подготовка к «Химкам», у которых 9-матчевая беспроигрышная серия?

- Да, мы знаем, что у них сейчас хорошая организация и хорошие результаты. Мы начинаем потихоньку  готовиться к этой игре, но разберем их позже.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Юрий Дюпин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола