Глушаков продлит контракт с «Химками»

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15 Марта 2021, 22:42,
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков пролил свет на ситуацию с потенциальным продлением контракта с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.
- Мы не против того, чтобы Денис остался. Ему самому комфортно играть в нашем клубе, он один из лидеров команды. Думаю, всё получится, - цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Также министр отметил, что переговоры начались зимой и будут завершены чуть позже.
Отметим, что Денис Глушаков является твёрдым игроком основы подмосковной команды и забил два гола в 14 матчах РПЛ текущего сезона.
34-летний футболист ранее также играл в «Нике», «Локомотиве», «Спартаке» и «Ахмате».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Химки, Денис Глушаков, Роман Терюшков