Глушаков продлит контракт с «Химками»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков пролил свет на ситуацию с потенциальным продлением контракта с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.

- Мы не против того, чтобы Денис остался. Ему самому комфортно играть в нашем клубе, он один из лидеров команды. Думаю, всё получится, - цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Также министр отметил, что переговоры начались зимой и будут завершены чуть позже.

Отметим, что Денис Глушаков является твёрдым игроком основы подмосковной команды и забил два гола в 14 матчах РПЛ текущего сезона.

34-летний футболист ранее также играл в «Нике», «Локомотиве», «Спартаке» и «Ахмате».