Великолепные «Химки» Черевченко огорчили Слуцкого, в Казани прервав победную серию «Рубина»

В рамках 23-го тура схлестнулись между собой «Рубин» и «Химки».

Пожалуй, две самые симпатичные команды РПЛ на данный момент. С интересными исполнителями, сбалансированным составом, без пафоса. И, самое главное, с отличными тренерами. Леонид Слуцкий вдохнул новую жизнь в «Рубин», Игорь Черевченко - в «Химки». Леонид Викторович с казанцами работает дольше, поэтому его клуб набрал на пять очков больше и находится в турнирной таблице повыше.

Февральский рестарт сезона тоже удался обеим командам. «Рубин» выиграл три матча из трёх (да ещё каких соперников одолел - «Спартак», «Зенит» в их числе), «Химки» однажды сыграли вничью, но в целом идут по сезону уверенно, только поднимаясь по таблице. Матч «Рубина» и «Химок» вполне можно назвать дуэлью за еврокубки, хотя после первых десяти туров такую картину сложно было представить.

И начали его гости явно активнее. Сначала Резиуан Мирзов совершил проход в привычной для себя таранной манере. Суматошным дриблингом прорвался в штрафную площадь и мощно пробил в направлении дальней «девятки» - не попал. А затем «Химки» заработали пенальти. Опять же Резиуан Иирзов пробил не лучшим образом, со стандарта пальнув в «стенку, но на повторе Матюнин увидел выставленный локоть Деспотовича. Штрафной удар перерос в пенальти, а сам же Мирзов уверенно его реализовал - 0:1.

Гол вскрыл игру и тотал больше 2,5 команды пробили за первый тайм. Неудачный вынос Зотова перехватили химчане, одной передачей мяч был доставлен Могилевцу, а Павел пробежался до линии штрафной площади и бильярдно пробил - 1:1.

«Химки» и дальше атаковали опаснее «Рубина», но забили именно казанцы. Помог вернуть интригу стандарт. Олег Шатов подал от угла поля, Костюков переправил мяч на Деспотовича, а Джордже вколотил его в пустой угол ворот - 1:2. Симпатичные, играющие «Химки» и «Рубин» только за первый тайм подарили болельщикам массу эмоций.

Видимо, этот факт напряг главных тренеров, и второй тайм команды уже начали гораздо более спокойно. «Химки» держали оборону, «Рубин» наступал, но зарабатывал только угловые, а время таяло. Борьба, столкновения и жёлтые карточки заменили опасные моменты. Шикарный шанс упустил только Хвича, с добивания не попавший по пустым воротам, а затем «Химки» поставили точку. Мирзов вновь включил дриблинг, на сей раз красиво и полезно. Стянул на себя защитников и выкатил Кухарчуку, которому не составило труда расстрелять Дюпина - 1:3.

Только «Локомотив» сумел одержать четыре победы в четырёх матчах РПЛ после рестарта. «Химки» прервали победную серию «Рубина», уступив форме «Локо» всего два балла. У подопечных Черевченко одна ничья и три победы за четыре тура.