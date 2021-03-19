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Великолепные «Химки» Черевченко огорчили Слуцкого, в Казани прервав победную серию «Рубина»

19 Марта 2021, 20:57,

В рамках 23-го тура схлестнулись между собой «Рубин» и «Химки».

Протокол игры  
Рубин 1:3 Химки
    20' Мирзов Резиуан (0:1)
    28' Могилевец Павел (0:2)
(1:2) Деспотович Джордже 42'    
    75' Кухарчук Илья (1:3)
Дюпин Юрий Зотов Георгий   45' Уремович Филип Старфельт Карл Самошников Илья Абильдгор Оливер Костюков Михаил Шатов Олег   80' (Мусаев Леон (   80') Макаров Денис   71' (Бакаев Солтмурад (   71') Деспотович Джордже   19' Кварацхелия Хвича   53'
Запасные: Янович Никита Йевтич Дарко Медведев Никита Зуев Александр Пухаев Мишель Суриков Степан Бегич Сильвие
Лантратов Илья Тихий Дмитрий   80' Данилкин Егор Филин Александр Боженов Кирилл Могилевец Павел   65'   71' (Кухарчук Илья (   71') Дагерстоль Филип   64' Глушаков Денис   56' (Камышев Илья (   56') Идову Брайн Конате Мохамед II Мирзов Резиуан
Запасные: Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Логашов Арсений Глушенков Максим Жумабеков Максим Себаи Сенин Алиев Камран
19 марта. Стадион "Казань Арена" (Казань).

 

Пожалуй, две самые симпатичные команды РПЛ на данный момент. С интересными исполнителями, сбалансированным составом, без пафоса. И, самое главное, с отличными тренерами. Леонид Слуцкий вдохнул новую жизнь в «Рубин», Игорь Черевченко - в «Химки». Леонид Викторович с казанцами работает дольше, поэтому его клуб набрал на пять очков больше и находится в турнирной таблице повыше.

Февральский рестарт сезона тоже удался обеим командам. «Рубин» выиграл три матча из трёх (да ещё каких соперников одолел - «Спартак», «Зенит» в их числе), «Химки» однажды сыграли вничью, но в целом идут по сезону уверенно, только поднимаясь по таблице. Матч «Рубина» и «Химок» вполне можно назвать дуэлью за еврокубки, хотя после первых десяти туров такую картину сложно было представить.

И начали его гости явно активнее. Сначала Резиуан Мирзов совершил проход в привычной для себя таранной манере. Суматошным дриблингом прорвался в штрафную площадь и мощно пробил в направлении дальней «девятки» - не попал. А затем «Химки» заработали пенальти. Опять же Резиуан Иирзов пробил не лучшим образом, со стандарта пальнув в «стенку, но на повторе Матюнин увидел выставленный локоть Деспотовича. Штрафной удар перерос в пенальти, а сам же Мирзов уверенно его реализовал - 0:1.

Гол вскрыл игру и тотал больше 2,5 команды пробили за первый тайм. Неудачный вынос Зотова перехватили химчане, одной передачей мяч был доставлен Могилевцу, а Павел пробежался до линии штрафной площади и бильярдно пробил - 1:1.

«Химки» и дальше атаковали опаснее «Рубина», но забили именно казанцы. Помог вернуть интригу стандарт. Олег Шатов подал от угла поля, Костюков переправил мяч на Деспотовича, а Джордже вколотил его в пустой угол ворот - 1:2. Симпатичные, играющие «Химки» и «Рубин» только за первый тайм подарили болельщикам массу эмоций.

Видимо, этот факт напряг главных тренеров, и второй тайм команды уже начали гораздо более спокойно. «Химки» держали оборону, «Рубин» наступал, но зарабатывал только угловые, а время таяло. Борьба, столкновения и жёлтые карточки заменили опасные моменты. Шикарный шанс упустил только Хвича, с добивания не попавший по пустым воротам, а затем «Химки» поставили точку. Мирзов вновь включил дриблинг, на сей раз красиво и полезно. Стянул на себя защитников и выкатил Кухарчуку, которому не составило труда расстрелять Дюпина - 1:3.

Только «Локомотив» сумел одержать четыре победы в четырёх матчах РПЛ после рестарта. «Химки» прервали победную серию «Рубина», уступив форме «Локо» всего два балла. У подопечных Черевченко одна ничья и три победы за четыре тура.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Рубин, Химки
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