Талалаев: «Не можем исполнить и занести мяч в ворота»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Не лучший результат для вашей команды. За счет чего «Ростову» удалось забить единственный гол и победить?

- За счет того, что со стандарта забили один гол. В первом тайме команда «Ростова» вообще не подходила к нашим воротам. Сколько сил у наших футболистов было, столько они терпели. Я уже говорил, что дождемся зимнего перерыва. Нам нужно, чтобы появились люди, которые могут усилить игру. Рисунок игры полностью напомнил матч с «Ростовом». «Ростов» и «Сочи» - команды, с которыми мы проиграли обе встречи, потому что есть команды, которые играют за счет организации, а есть те, что играют за счет класса. «Сочи» и «Ростов» - две команды, у которых есть организация, класс и футболисты, которые могут выйти на замену и усилить игру. Мы пытались разнообразить игру во втором тайме заменами, но вы видели, как это было. 70 минут мы доминировали на поле, а потом мне не понравилось то, что я видел.

- Появление Мелкадзе в такой игре, где много борьбы, могло повлиять?

- Да не только Мелкадзе, у нас в линии нападения нет вариантов. Мы вынуждены экспериментировать, ставить игроков, которые не играют нападающего. Я очень надеюсь, что зимой мы решим этот вопрос и станем более агрессивными. По первому тайм у меня вообще нет претензий к нашим ребятам, мы 20 раз подходили к чужой штрафной и заходили туда. Мы не можем исполнить и занести мяч в ворота. По большому счету, 70 минут мы играли в тот футбол, в который хотим играть. К сожалению, все пропускают со стандартов, нам забивают. Мы чуть ли не третья с конца команда, пропускающая со стандартов, нужно брать персональную ответственность на себя людям.