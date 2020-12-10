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В «Ахмате» отреагировали на санкции со стороны США

10 Декабря 2020, 20:55,

Global Look Press

В «Ахмате» удивлены новостью о санкциях к клубу со стороны США, но не видят в этом ничего страшного.

«Честно говоря, шокирован такой новостью - при чем здесь футболисты, болельщики этого клуба, они чьи-то права нарушили?», - сообщил ТАСС Хайдар Алханов, советнико Главы Чеченской Республики по вопросам физической культуры и спорта.

Алханов добавил, что запрет «Ахмату» играть на территории США ничего не изменит для клуба.

Напомним, что в США включили футбольный клуб «Ахмат» в список санкций в рамках глобального акта Магнитского

Грозненцы занимают восьмое место в чемпионате России, набрав 25 очков в 17 турах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Хайдар Алханов
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