В «Ахмате» отреагировали на санкции со стороны США

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10 Декабря 2020, 20:55,
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В «Ахмате» удивлены новостью о санкциях к клубу со стороны США, но не видят в этом ничего страшного.
«Честно говоря, шокирован такой новостью - при чем здесь футболисты, болельщики этого клуба, они чьи-то права нарушили?», - сообщил ТАСС Хайдар Алханов, советнико Главы Чеченской Республики по вопросам физической культуры и спорта.
Алханов добавил, что запрет «Ахмату» играть на территории США ничего не изменит для клуба.
Напомним, что в США включили футбольный клуб «Ахмат» в список санкций в рамках глобального акта Магнитского
Грозненцы занимают восьмое место в чемпионате России, набрав 25 очков в 17 турах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ахмат, Хайдар Алханов