Кадыров: «Сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров экспрессивно ответил на санкции США в отношении футбольного клуба «Ахмат».

- Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют. Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Напомним, что «Ахмат» идет на восьмом месте в чемпионате России с 25 очками в активе после 17 туров. Ранее решению властей США удивился советникм Главы Чеченской Республики по вопросам физической культуры и спорта Хайдар Алханов.