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Кадыров: «Сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США»

10 Декабря 2020, 21:13,

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров экспрессивно ответил на санкции США в отношении футбольного клуба «Ахмат».

- Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют. Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Напомним, что «Ахмат» идет на восьмом месте в чемпионате России с 25 очками в активе после 17 туров. Ранее решению властей США удивился советникм Главы Чеченской Республики по вопросам физической культуры и спорта Хайдар Алханов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Рамзан Кадыров
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