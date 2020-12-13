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Карпин: «Не могу сказать, что была какая-то феерическая игра»

13 Декабря 2020, 21:19,

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- За счет чего удалось сегодня одержать победу?

- За счет желания, выполнения, концентрации, не могу сказать, что была какая-то феерическая игра с точки зрения игры в футбол, много борьбы. Мы играли против хорошей команды, которая здорово прессингует. Была большая интенсивность, поэтому много борьбы, но мы дотерпели и свой момент использовали из того немногого, что было. Бывают такие игры, что надо терпеть.

- Действиями своих игроков сегодня довольны?

- Довольным тренер никогда не бывает и не должен быть. Понятно, что можно было делать какие-то вещи лучше. Результатом доволен, как я говорил до игры, пытались выполнять то, что тренировали, о чем договаривались при подготовке к этой игре. Что-то получалось, что-то - нет, но это нормально. Для молодой с точки зрения, в смысле новой команды понятно, что любой набор очков это позитив.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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Комментарии (1)
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1
Anatoliy-Kozarenko
13 Декабря 2020, 21:29

Валера, не расслабляться - теперь коней в стойло!

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