Карпин: «Не могу сказать, что была какая-то феерическая игра»

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13 Декабря 2020, 21:19,
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».
- За счет чего удалось сегодня одержать победу?
- За счет желания, выполнения, концентрации, не могу сказать, что была какая-то феерическая игра с точки зрения игры в футбол, много борьбы. Мы играли против хорошей команды, которая здорово прессингует. Была большая интенсивность, поэтому много борьбы, но мы дотерпели и свой момент использовали из того немногого, что было. Бывают такие игры, что надо терпеть.
- Действиями своих игроков сегодня довольны?
- Довольным тренер никогда не бывает и не должен быть. Понятно, что можно было делать какие-то вещи лучше. Результатом доволен, как я говорил до игры, пытались выполнять то, что тренировали, о чем договаривались при подготовке к этой игре. Что-то получалось, что-то - нет, но это нормально. Для молодой с точки зрения, в смысле новой команды понятно, что любой набор очков это позитив.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин
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