Карпин: «Не хватает стабильности в силу разных причин»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Проблемы такие же, какие и были до этих игр. Футболисты показали то, что мы пытаемся делать на тренировках и отрабатываем. Наверное, на данный момент самая главная задача, я давно и много говорил, что много новых игроков, не хватает стабильности, которой хотелось бы, не удается добиться в силу разных причин. Поэтому хочется увидеть то, к чему мы стремимся. И это не в плане результата, это само собой, но особенно в плане игры.

- Отсутствие Глебова и присутствие Песьякова связано с тем, о чем вы говорите?

- У Глебова повреждение, а Песьяков восстановился после травмы и вернулся. К сожалению, не удается добиться даже стабильности состава в силу разных причин, травм, карточек и еще чего-то.

- Вчерашние ночные толчки и сегодняшние никак не повлияли на отдых команды и подготовку?

- Не говорили про это. Кто-то почувствовал, лично я нет, что было оказывается. Об этом не говорили.