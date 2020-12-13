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Карпин перемудрил Талалаева: «Ростов» дожал «Ахмат» и ворвался в четвёрку

13 Декабря 2020, 20:57,

Global Look Press

В вечернем воскресном слоте 18-го тура РПЛ параллельно с ЦСКА и «Уралом» встречались «Ахмат» и «Ростов».

Протокол игры  
Ахмат 0:1 Ростов
    82' Тугарев Роман (0:1)
Шелия Гиорги Ненахов Максим   89' (Адуев Амир (   89') Пуцко Александр Нижич Зоран Богосавац Мирослав Исмаэл Силва Быстров Марат Харин Евгений   58' (Полярус Артём (   58') Тимофеев Артём   88' (Адамов Арсен (   88') Ильин Владимир   66'   71' (Садулаев Лечи (   71') Бериша Бернард
Запасные: Кадыров Абубакар Швец Антон Гудиев Виталий Кадыров Халид Кармаев Никита Мелихов Александр Семёнов Андрей Иванов Олег
Песьяков Сергей Терентьев Денис Осипенко Максим Хаджикадунич Деннис   13' Алеесами Хайтам Норманн Матиас Тугарев Роман Жигович Армин Ерёменко Роман   64' (Алмквист Понтус (   64') Байрамян Хорен   64' (Сухомлинов Данила (   64') Полоз Дмитрий   90' (Обухов Владимир (   90')
Запасные: Павловец Александр Поярков Николай Козлов Алексей Бабурин Егор Сохиев Артур Рудаков Максим
13 декабря. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

«Ахмат» – команда непростая для соперников. Часто в матчах с ним получается вязкий тягучий футбол, но Андрей Талалаев перестраивает свой грозненский коллектив на более атакующие рельсы. Что касается «Ростова», то он своего рода кот в мешке после глобальной смены состава, и где дончане окажутся в конце сезона, можно только гадать. Впрочем, сейчас в РПЛ, да и не только в ней, немало команд-загадок.

Первый тайм получился примерно равным. Может, «Ростов» смотрелся чуть лучше по игре, но ближе к голу был «Ахмат». Мяч предсказуемо много метался по воздуху, а в таких условиях ждать неплохого числа моментов было наивно. В конце первой пятнадцатиминутки «Ахмат» создал пару шансов на стандартах – от неприятностей гостей спас Песьяков. Сначала донской вратарь отразил штрафной в исполнении Исмаэла, а потом – удар головой Нижича на ближней штанге после подачи углового всё тем же Исмаэлом. В конце тайма грозненцы снова пытались что-то намутить в чужой штрафной за счёт стандартов, но на этот раз Пуцко головой пробил мимо створа.

После перерыва «Ахмат» прибавил во владении мячом. Видимо, на грозненцев так подействовало внушение в раздевалке со стороны Талалаева, которому атакующий футбол вроде как нравится больше оборонительного. Но «Ростов» выдержал очередную серию давления стандартами, а удар Бериши, оказавшегося чуть ли не один на один с Песьяковым, заблокировал в подкате Терентьев. С середины тайма стал и «Ростов» отвечать полумоментами. Тугарев нанёс с левой стороны не самый опасный выстрел, с которым справился Шелия, и это было первое попадание гостей в створ чужих ворот. Чуть позже пробивал Осипенко после розыгрыша штрафного – хоть мяч и прошёл мимо левой штанги, здесь ситуация казалась опаснее для хозяев.

А потом был обмен ключевыми ударами: кто не забил – тот проиграл. Богосавац поймал подачу с правофлангового углового и шарахнул на толику мимо левой штанги. Ростовчане же к своему моменту отнеслись бережнее – ну или им повезло, как хотите. Тугарев закинул мяч в сторону ворот с левого фланга со штрафного, который заработал Сухомлинов. На ближней штанге Алеесами пригнулся к газону, и снаряд перелетел через него в створ мимо не подготовившегося к такому раскладу Шелии (0:1).

Получается, что большую пользу из стандартов выжал «Ростов», хотя «Ахмат» тоже уделяет много внимания всем этим штрафным-угловым. Команда Валерия Карпина реабилитируется после домашнего поражения от «Уфы» и выбирается на четвёртое место, а подопечные Андрея Талалаева продлевают свою безвыигрышную серию до четырёх матчей. Кроме того, у «Ахмата» второе подряд поражение.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Ростов, Ахмат, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (10)
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1
Anatoliy-Kozarenko
13 Декабря 2020, 21:24

молодцы сельмашевцы - впереди очняк с конями, поставим их в стойло?!

0
andi
13 Декабря 2020, 21:32

Еще и уздечку накинуть.

1
8891SM
13 Декабря 2020, 21:15

Ростов радует!

1
andi
13 Декабря 2020, 21:01

С трудной победой РОСТОВ.

0
VC-Team
13 Декабря 2020, 21:01

Этот паренек очень даже прилично смотрелся в Локо. Почему его опустили в Ростов...?

1
andi
13 Декабря 2020, 21:02

Что бы играл.

0
VC-Team
13 Декабря 2020, 21:14

А кого еще надо? из молодой обоймы, что видел, он отлично смотрелся. так какого его
сплавили, он бы и в Локо смотрелся не хуже тех шо там бегают...или вид делают..

0
andi
13 Декабря 2020, 21:15

Видать Николичу он не нужен.

1
VC-Team
13 Декабря 2020, 21:22

тут бы понять, а этот Николич со своим Райковичем так уж был обморочно нужен?

2
andi
13 Декабря 2020, 21:23

Этот вопрос к хозяевам Локомотива.

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