Карпин перемудрил Талалаева: «Ростов» дожал «Ахмат» и ворвался в четвёрку

В вечернем воскресном слоте 18-го тура РПЛ параллельно с ЦСКА и «Уралом» встречались «Ахмат» и «Ростов».

«Ахмат» – команда непростая для соперников. Часто в матчах с ним получается вязкий тягучий футбол, но Андрей Талалаев перестраивает свой грозненский коллектив на более атакующие рельсы. Что касается «Ростова», то он своего рода кот в мешке после глобальной смены состава, и где дончане окажутся в конце сезона, можно только гадать. Впрочем, сейчас в РПЛ, да и не только в ней, немало команд-загадок.

Первый тайм получился примерно равным. Может, «Ростов» смотрелся чуть лучше по игре, но ближе к голу был «Ахмат». Мяч предсказуемо много метался по воздуху, а в таких условиях ждать неплохого числа моментов было наивно. В конце первой пятнадцатиминутки «Ахмат» создал пару шансов на стандартах – от неприятностей гостей спас Песьяков. Сначала донской вратарь отразил штрафной в исполнении Исмаэла, а потом – удар головой Нижича на ближней штанге после подачи углового всё тем же Исмаэлом. В конце тайма грозненцы снова пытались что-то намутить в чужой штрафной за счёт стандартов, но на этот раз Пуцко головой пробил мимо створа.

После перерыва «Ахмат» прибавил во владении мячом. Видимо, на грозненцев так подействовало внушение в раздевалке со стороны Талалаева, которому атакующий футбол вроде как нравится больше оборонительного. Но «Ростов» выдержал очередную серию давления стандартами, а удар Бериши, оказавшегося чуть ли не один на один с Песьяковым, заблокировал в подкате Терентьев. С середины тайма стал и «Ростов» отвечать полумоментами. Тугарев нанёс с левой стороны не самый опасный выстрел, с которым справился Шелия, и это было первое попадание гостей в створ чужих ворот. Чуть позже пробивал Осипенко после розыгрыша штрафного – хоть мяч и прошёл мимо левой штанги, здесь ситуация казалась опаснее для хозяев.

А потом был обмен ключевыми ударами: кто не забил – тот проиграл. Богосавац поймал подачу с правофлангового углового и шарахнул на толику мимо левой штанги. Ростовчане же к своему моменту отнеслись бережнее – ну или им повезло, как хотите. Тугарев закинул мяч в сторону ворот с левого фланга со штрафного, который заработал Сухомлинов. На ближней штанге Алеесами пригнулся к газону, и снаряд перелетел через него в створ мимо не подготовившегося к такому раскладу Шелии (0:1).

Получается, что большую пользу из стандартов выжал «Ростов», хотя «Ахмат» тоже уделяет много внимания всем этим штрафным-угловым. Команда Валерия Карпина реабилитируется после домашнего поражения от «Уфы» и выбирается на четвёртое место, а подопечные Андрея Талалаева продлевают свою безвыигрышную серию до четырёх матчей. Кроме того, у «Ахмата» второе подряд поражение.

Кирилл Иванцов