Песьяков: «Приз стал неожиданностью. Ничего такого сверхъестественного не делал»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Ростов» (0:1) Сергей Песьяков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- После отсутствия в первом же матче вы признаетесь лучшим игроком. Ваши впечатления и эмоции?

- Это стало для меня неожиданностью. Ничего такого сверхъестественного не делал. Если говорить коротко по матчу, достаточно равная игра, может быть, с небольшим перевесом «Ахмата». Не сказал бы, чтобы у них были какие-то голевые моменты, так, пара подходов. Если бы все сложилось более удачно, могли бы забить. Но все сложилось более удачно для нас.