Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Песьяков: «Приз стал неожиданностью. Ничего такого сверхъестественного не делал»

13 Декабря 2020, 21:07,

fratria.ru

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Ростов» (0:1) Сергей Песьяков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- После отсутствия в первом же матче вы признаетесь лучшим игроком. Ваши впечатления и эмоции?

- Это стало для меня неожиданностью. Ничего такого сверхъестественного  не делал. Если говорить коротко по матчу, достаточно равная игра, может быть, с небольшим перевесом «Ахмата». Не сказал бы, чтобы у них были какие-то голевые моменты, так, пара подходов. Если бы все сложилось более удачно, могли бы забить. Но все сложилось более удачно для нас.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Сергей Песьяков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов
Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола