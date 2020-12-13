Талалаев: «Уверен, «Ростов» определённые трудности с нами сегодня испытает»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Я уверен, что сейчас любая команда приезжает к нам на этот стадион, серьезно подготовившись, потому что мы ни в одной игре никому серьезно не уступили, в каждом матче показываем характер, самобытность. Надеюсь, болельщикам нравится тот агрессивный футбол, который мы прививаем. Уверен, что даже такая играющая, организованная, агрессивная команда как «Ростов» определенные трудности с нами сегодня испытает. Я так понимаю, трудности сегодня есть у нас и у них, по паре человек мы не досчитались сегодня в составах. Но здесь, наверное, нам чуть-чуть посложнее, потому что если вы посмотрите, проанализируете тех игроков, которые провели больше 40% игр, у нас обойма 13-14 человек. Когда нет 1-2, становится меньше возможностей для каких-то изменений. Мы во всеоружии готовимся к этому поединку. «Ростов» - самая прессингующая и агрессивная команда.