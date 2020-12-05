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Тренер «Краснодара» Оленин: «У нас все лидеры, в первом тайме вышли лидеры, и во втором вышли тоже лидеры»

05 Декабря 2020, 21:24,

Евро-Футбол.Ру

Тренер «Краснодара» Артур Оленин подвёл итоги матча с «Ротором» (5:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра понравилась?

- Когда любая победа есть, можно радоваться, конечно.

- Очень важно, мы заметили, сегодня было победить с крупным счетом. Было много атак, эмоций для того, чтобы поставить такой большой восклицательный знак по итогам яркой европейской недели, либо это своя задача в чемпионате России?

- Крупный счет - это стечение обстоятельств, команда лучше соперника играла до определенного момента, но мы были хорошо настроены, мобилизированы, выполняли тренерскую установку, соблюдали игровую дисциплину, агрессивно играли в атаке, поэтому такой результат. Мы также убирали ответные атаки, мы не то, что прозевали, но была неприятная ситуация. Но потом собрались, мобилизировались в плане дисциплины.

- Все-таки вышли лидеры за исключением Берга. Им все-таки необходима практика?

- У нас все лидеры, неважно, кто выходит. В первом тайме вышли лидеры, и во втором вышли тоже лидеры. Поэтому все были настроены сегодня на положительный результат и добились этого. Я парней поздравляю, хорошая игра.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Артур Оленин
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