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Тренер «Краснодара» Оленин: «Будем выходить, стараться выиграть, как на последний бой»

05 Декабря 2020, 19:04,

Евро-Футбол.Ру

Тренер «Краснодара» Артур Оленин поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- Этот матч для нас очень важный, мы будем стараться. Игра стоит во главе угла, мы будем выходить, стараться выиграть, как на последний бой. Это для нас очень важно.

- Победа сегодня будет?

- Что значит «будет»?  Мы выходим и готовы работать по максимуму для того, чтобы добиться положительного результата. Для нас это будет победа.

- В стартовом составе не видим Кабелла, Берга - отдыхают?

- У них со здоровьем все в порядке, они запасные. Дали им отдохнуть, потому что они большое количество матчей провели в чемпионате и Лиге чемпионов и по большому промежутку времени, больше, чем по полматча в каждой игре, а некоторые почти по 90 минут, поэтому нагружать через два на третий две игры подряд, наверное, это будет нелогично, когда есть выздоровевшие, свежие люди.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Артур Оленин
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