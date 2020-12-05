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Ари облил Кайо молоком после разгрома «Ротора»

05 Декабря 2020, 21:58,

Global Look Press

Нападающий «Краснодара» Ари поделился со своими подписчиками в Instagram забавным видео. Футболист облил молоком своего одноклубника Кайо. Случилось это после матча семнадцатого тура чемпионата России, в котором «быки» на своём поле разгромили «Ротор» с результатом 5:0.

«Поздравляю с рождением ребёнка Катарины», - подписал Ари видео, объяснив таким образом свой мотив.

 

На текущую минуту «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Ранее команда Мурада Мусаева обеспечила себе третье место в группе Лиги чемпионов и билет в плей-офф Лиги Европы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Ари Феррейра, Кайо Фернандо
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