Ари облил Кайо молоком после разгрома «Ротора»

Нападающий «Краснодара» Ари поделился со своими подписчиками в Instagram забавным видео. Футболист облил молоком своего одноклубника Кайо. Случилось это после матча семнадцатого тура чемпионата России, в котором «быки» на своём поле разгромили «Ротор» с результатом 5:0.

«Поздравляю с рождением ребёнка Катарины», - подписал Ари видео, объяснив таким образом свой мотив.

На текущую минуту «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Ранее команда Мурада Мусаева обеспечила себе третье место в группе Лиги чемпионов и билет в плей-офф Лиги Европы.