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​Мусаев ограничится дисквалификацией на один матч

02 Декабря 2020, 16:44,

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Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев не столкнётся с дополнительной дисквалификацией и пропустит только один матч. Тренер получил красную карточку за эмоциональный диалог с арбитрами после игры с «Химками». При этом он не употреблял ненормативную лексику.

Мурад Мусаев не будет находиться на тренерской скамейке «Краснодара» в ближайшую субботу, когда в рамках семнадцатого тура чемпионата России команда примет «Ротор».

Сегодня, второго декабря, «Краснодар» проведёт ключевой матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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