​Мусаев ограничится дисквалификацией на один матч

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев не столкнётся с дополнительной дисквалификацией и пропустит только один матч. Тренер получил красную карточку за эмоциональный диалог с арбитрами после игры с «Химками». При этом он не употреблял ненормативную лексику.

Мурад Мусаев не будет находиться на тренерской скамейке «Краснодара» в ближайшую субботу, когда в рамках семнадцатого тура чемпионата России команда примет «Ротор».

Сегодня, второго декабря, «Краснодар» проведёт ключевой матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.