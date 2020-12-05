Хацкевич: «Моменты мы создаем, осталось только реализовать их»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Для меня это ново, что «Ротор» не обыгрывал «Краснодар», но каждая игра - это новая история, все будет решаться на футбольном поле за 90 минут, что у нас есть.

- Вы готовы сегодня сделать решительный шаг для того, чтобы сегодня уйти с последнего места?

- Команда, которая доукомплектовалась в конце октября, как сейчас. Мы много времени уделяем разбору нашей игры и делаем акцент именно на нашей игре. Понятно, что и соперника анализируем, но все-таки с каждой игрой виден прогресс, особенно в атаке. Моменты мы создаем, осталось только реализовать эти моменты.