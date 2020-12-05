Хацкевич: «Надо было наглее сыграть»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвёл итоги матча с «Краснодаром» (0:5) в эфире канала «Матч Премьер».

- Удаление полностью сломало игру. Даже после пропущенного мяча перехватили инициативу и имели три прекрасных момента, но здорово сыграл Сафонов. Потом уже мяч взяла команда «Краснодара» под контроль, что умеет делать. В принципе, очень грамотно воспользовались преимуществом в одного игрока. Во втором тайме тоже в обороне не отсиживались. Акцентировались больше на контригре, были неплохие переходы, для этого надо было наглее сыграть. При стандартных положениях Сафонов здорово сыграл, ну и в концовке, понятно, что сил уже не было. Надо этого тоже принять и готовиться. У нас еще две важные домашние игры, при том с прямыми конкурентами. Принимаем этот результат, но голову пеплом не посыпаем.