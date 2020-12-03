​Казарцев отработает в качестве ВАР на матче «Краснодар» - «Ротор» вместо Кукуяна

Российский футбольный союз сообщил об изменениях в судейской бригаде в матче семнадцатого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ротором».

В качестве ВАР на игре в Краснодаре отработает Василий Казарцев, а не Павел Кукуян. Владимир Миневич, в свою очередь, сменил Илью Елеференко в качестве ассистента рефери.

Изменения связаны с тем, что арбитры сдали сомнительные тесты на коронавирусную инфекцию.

«Краснодар» и «Ротор» выяснят отношения в рамках Премьер-лиги в ближайшую субботу, пятого декабря. Стартовый свисток футболисты услышит в 19:00 по московскому времени.