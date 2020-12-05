Сколько можно выезжать на Сафонове: «Краснодар» разгромил «Ротор» благодаря вратарю-спасителю

«Краснодар» по счёту обыграл «Ротор» легко, но если бы не Сафонов, всё могло бы сложиться для «быков» совсем не так гладко.

После обеспечения себе еврокубковой весны «Краснодар» вернулся к родным пенатам – в чемпионат России. Тур назад «быки» проиграли на выезде «Химкам», а теперь они принимали другую команду, которая в прошлом сезоне выступала в ФНЛ, – «Ротор». В первом круге матч между волгоградцами и краснодарцами не состоялся из-за коронавируса у волжан. «Чёрно-зелёные» проводили отчётную встречу в отсутствие на бровке дисквалифицированного главного тренера Мурада Мусаева – его подменял старший тренер Артур Оленин. На поле хозяевам не имел возможности помочь также дисквалифицированный Газинский, а у гостей испытывали проблемы со здоровьем Седрик Гогуа, Саплинов, Байрыев и Матрикарди – все они остались в Волгограде.

«Быки» начали матч, скажем так, в среднем режиме. Они не прилагали больших усилий, однако сумели довольно быстро создать пару-тройку моментов и открыть счёт. На второй минуте Чернов запустил прострельный лазер с левой стороны рядом с правой штангой, но Ари не успел на замыкание и с досады ударил рукой в сетку. На 12-й минуте дебютный гол за «Краснодар» мог оформить нещадно критикуемый Кайо – да не попал в створ. А довели до ума свою атаку кубанцы в начале 14-й минуты. Чернов пасовал слева от лицевой, случился рикошет от Кожемякина, и Марков пробил плохо, но это оказался отличный пас на Ари, поразившего левый угол (1:0). Бразильско-российский форвард отличился впервые с 9 марта после долгого отсутствия из-за травмы.

Через пару минут схлестнулись в бодании после игрового единоборства Андрес Понсе и Вильена, за что оба схлопотали по жёлтой карточке. Впрочем, Понсе не сделал выводы или сделал их неправильно, поскольку на исходе получаса игры обзавёлся вторым предупреждением. Он пошёл в борьбу за мяч с Камболовым, но попал не в снаряд, а сопернику по ноге. Заслуженное удаление, что ещё сказать?

Ну а «быки» после забитого гола расслабились, и с удалением у «Ротора» это не коррелировалось. Сразу несколько опасных ударов позволили нанести по своим воротам краснодарцы – и опять они должны кланяться Сафонову, выручавшему их и там, и сям. Пара ударов от Зурико, один от Степанова – Матвей спасает. Выстрел Алейника со штрафного в девятку – Матвей спасает. Попытка Фламариона с правого полуфланга – а вот тут Матвей не спасает, но только потому что это не надо: мяч летит чуть мимо створа.

Полевые игроки хозяев просто не верили, что «Ротор» может сравнять счёт. По факту этого и не произошло, но всё равно же «Краснодару» как топовой команде надо как-то сохранять нити игры в своих руках, особенно учитывая его традиционную атакующую философию. Хотя и в эконом-формате хозяева отличились ещё дважды до перерыва. Ари отпасовал вправо на Шапи, чей удар вроде как непреднамеренно, однако всё же отразил рукой Кверквелия. Чтобы поставить одиннадцатиметровый, Матюнину потребовался видеоповтор. С пенальти Ари перехитрил Чондрича ударом низом в левый угол (2:0).

Ну и вдобавок быстренько положил третий мяч в ворота гостей Шапи, без сопротивления попавший с подступов к штрафной в правый угол (3:0).

Второй тайм по темпу тоже абсолютно не впечатлил. «Краснодар» пешком атаковал, а «Ротор» иногда угрожал забросами и угловыми. Опять пришлось поработать Сафонову, пару раз включившему режим Нойера с выходами от ворот и вытащившему из левого от себя нижнего угла выстрел головой Муллина. Правда, на 72-й минуте Матвей ошибся и дал опередить себя Муллину во время подачи Степанова – удар пришёлся мимо створа. Ну а финальные цифры на табло – 5:0. В последнюю десятиминутку Классон воспользовался пасом Ионова и загнал мяч в цель из-под Кверквели с острого левого угла.Также ещё Классон реализовал пенальти, назначенный за фол экс-игрока «быков» Жигулёва против Чернова.

По счёту победа «Краснодара» оказалась весомой, но по голевым моментам – отнюдь нет. Даже в матче с главным аутсайдером лучшим игроком «быков» впору называть Сафонова, сотворившего несколько сэйвов. Если бы не он, победа хозяев вряд ли была бы крупной. С другой стороны, «Ротор» как раз «славится» в кавычках своей нереализацией, так что для него ничего необычного не произошло. «Краснодар» набирает 24 очка, одерживает вторую подряд победу с учётом всех турниров и остаётся в середине таблицы РПЛ, а волжане продолжают изучать глубины табели о рангах.

Кирилл Иванцов