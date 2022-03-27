В перенёсшего остановку сердца Эриксена бросили монету с трибун

Вчера, 26 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Нидерландов и Дании (4:2).
Датчане уступили, но ещё более неприятный эпизод для этой команды произошёл во время послематчевого интервью полузащитника гостей Кристиана Эриксена. Кто-то бросил в футболиста монету с трибун. Предмет попал в руку игрока, не нанеся ущерб его здоровью.
Датчанин вышел на замену по ходу встречи и уже через несколько минут отличился забитым мячом.
Напомним, этот матч стал первым для Эриксена в составе сборной после перенесённой летом прошлого года остановки сердца.