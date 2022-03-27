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Товарищеские матчи по футболу

В перенёсшего остановку сердца Эриксена бросили монету с трибун

27 Марта 2022 • 12:40 Комментировать
Англия
2:1
Швейцария
окончен

Вчера, 26 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Нидерландов и Дании (4:2).

Датчане уступили, но ещё более неприятный эпизод для этой команды произошёл во время послематчевого интервью полузащитника гостей Кристиана Эриксена. Кто-то бросил в футболиста монету с трибун. Предмет попал в руку игрока, не нанеся ущерб его здоровью.

Датчанин вышел на замену по ходу встречи и уже через несколько минут отличился забитым мячом.

Напомним, этот матч стал первым для Эриксена в составе сборной после перенесённой летом прошлого года остановки сердца.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Кристиан Эриксен
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