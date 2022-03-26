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Товарищеские матчи по футболу

Англия одержала волевую победу над Швейцарией в товарищеском матче

26 Марта 2022 • 22:27 Комментировать
Англия
2:1
Швейцария
окончен

Сборная Англии смогла одержать волевую победу над сборной Швейцарии в очередном товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «трех львов».

Сборная Швейцарии смогла открыть счет в середине первого тайма. Шакири с правого края исполнил прекрасный навес в штрафную англичан, где головой сыграл Эмболо, который отправил снаряд в ворота в противоход потерявшему створ Пикфорду. Дело шло к перерыву, и уже в компенсированное к первому тайму время «три льва» отыгрались. Галлахер покатил снаряд по линии штрафной соперника, а набежавший на игровой снаряд Шоу просто вколотил сферу в сетку – 1:1, при равном счете соперники ушли на перерыв.

Во втором тайме болельщики наблюдали равную игру, и сложно было кому-то из оппонентов однозначно отдать преимущество. Впрочем, на 77-й минуте англичане заработали пенальти благодаря игре рукой в исполнении Цуберга. К мячу подошел Кейн, который сумел реализовать 11-метровый удар и принес волевую победу своему коллективу со счетом 2:1.

29 марта Англия сыграет свой очередной товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром, а Швейцария постарается отыграться на Косово.

Протокол игры  
Англия 2:1Швейцария
  22'Эмболо Брель (0:1)
(1:1) Шоу Люк45'   
(2:1) Кейн Гарри78'   
Пикфорд ДжорданУайт БенКоди КонорГехи МаркУокер-Питерс Кайл  62' (Стерлинг Рахим (  62') Галлахер Конор  61' (Райс Деклан (  61') Хендерсон ДжорданМаунт Мэйсон  62' (Митчелл Тайрик (  62') Шоу Люк  62' (Грилиш Джек (  62') Кейн Гарри  88' (Уоткинс Олли (  88') Фоден Фил  79' (Беллингхем Джуд (  79')
Запасные: Сака БукайоПоуп НикМагуайр ГарриУорд-Праус ДжеймсДжонстон СэмМингс ТайронФорстер Фрейзер
Омлин ЙонасВидмер Сильван  36' (Мбабу Кевин (  36') Аканджи МануэльФрай ФабианРодригес РикардоФройлер Ремо  63' (Соу Джибриль (  63') Джака ГранитШтеффен Ренато  62' (Зачири Анди (  62') Шакири Джердан  80' (Эбишер Мишель (  80') Варгас Рубен  63' (Цубер Стивен (  63') Эмболо Брель  79' (Гавранович Марио (  79')
Запасные: Эльведи НикоФон Балльмоос ДавидДжюмарт ЭрайОкафор НоаЛотомба ЖорданКобель Грегор
26 марта. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

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