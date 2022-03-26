Англия одержала волевую победу над Швейцарией в товарищеском матче

Сборная Англии смогла одержать волевую победу над сборной Швейцарии в очередном товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «трех львов».

Сборная Швейцарии смогла открыть счет в середине первого тайма. Шакири с правого края исполнил прекрасный навес в штрафную англичан, где головой сыграл Эмболо, который отправил снаряд в ворота в противоход потерявшему створ Пикфорду. Дело шло к перерыву, и уже в компенсированное к первому тайму время «три льва» отыгрались. Галлахер покатил снаряд по линии штрафной соперника, а набежавший на игровой снаряд Шоу просто вколотил сферу в сетку – 1:1, при равном счете соперники ушли на перерыв.

Во втором тайме болельщики наблюдали равную игру, и сложно было кому-то из оппонентов однозначно отдать преимущество. Впрочем, на 77-й минуте англичане заработали пенальти благодаря игре рукой в исполнении Цуберга. К мячу подошел Кейн, который сумел реализовать 11-метровый удар и принес волевую победу своему коллективу со счетом 2:1.

29 марта Англия сыграет свой очередной товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром, а Швейцария постарается отыграться на Косово.