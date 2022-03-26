Рука Цубера, ВАР и победный пенальти Кейна: Англия проявила волю и обыграла Швейцарию

Сборные Гарета Саутгейта и Мурата Якина сошлись в товарищеском матче на «Уэмбли».

Англия показала потрясающий результат в отборочном цикле к чемпионату мира. Она не выиграла все матчи в группе, у неё были две ничьи. Но голов она провела внушительное количество – 39 (почти четыре за каждый матч). С другой стороны, это ничего не значит в плане дальнейшего выступления «трёх львов». Англичане славятся своими победоносными шествиями по квалификации на большие турниры с отбора к ЧМ-2010. Они стали внимательней относиться к этому делу после фиаско в борьбе со сборной России за попадание на Евро-2008. Что касается швейцарцев, то у них репутация пониже, однако четвертьфиналы на международных форумах им вполне по силам.

Первый тайм в отчётной встрече остался как раз за «крестоносцами». Хозяевам, игравшим не в самом оптимальном составе, не хватало некой мощности. Да, первый момент в матче имели англичане – на 14-й минуте Галлахер перспективно стрельнул из штрафной и попал мячом в голову Видмера. Но дальше чужим воротам угрожали преимущественно гости. На 22-й минуте издали низом приложился Джака, и Пикфорд отвёл угрозу. Но внимательности у хозяев в экспериментальной обороне не добавилось, и швейцарцы отличились типичным английским голом. Шакири навесил с правого полуфланга к дальней штанге, а Эмболо, удачно затесавшись между Уайтом и Уокером-Питерсом, головой переправил мяч в правый угол (0:1).

Шакири уже на следующей минуте пытался забить сам – из-за рикошета мяч ушёл на корнер. Этот угловой также оказался угрожающим для британцев. Фрай и Фройлер были близки к голу, но обошлось для хозяев. Англичане огрызнулись офсайдной контратакой, где Маунт прострелил слева на Уокера-Питерса, попавшегося в штангу. Потом чуть не стало 0:2. После углового сильный удар Рикардо Родригеса был отбит Пикфордом, а Эмболо послал мяч поверх створа. Тем не менее команда с Туманного Альбиона избежала пораженческого статуса к перерыву. На первой добавленной минуте Люк Шоу поразил с левого полуфланга ближний угол, а привела к этой ситуации потеря Фрая сзади на левом фланге (1:1).

В начале второго тайма ближе к взятию ворот были англичане. Галлахер вывел справа на рандеву с Омлином Кейна, проигравшего ближний бой вратарю гостей. Угловой с правого края подал Маунт, а пробил головой левее створа Гехи. Тренеры провели много замен, игра швейцарцев потускнела, и англичане этим воспользовались. В районе 70-й минуты они упустили два шанса: Кейн кивнул мяч в руки Омлина, Уайт издали не попал в створ. Зато через несколько минут Гехи в чужой штрафной головой отправил мяч в руку Цубера, арбитр посмотрел видеоповтор, и Кейн чётко реализовал пенальти в левый угол (2:1). Попытки отыграться у гостей были, но и Стерлинг мог поменять счёт в концовке. Более ровный второй тайм принёс сборной Англии эту товарищескую победу.

Кирилл Иванцов