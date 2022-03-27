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Чемпионат мира по футболу 2022

Защитник «Манчестер Сити» получил травму в расположении сборной Англии

27 Марта 2022 • 08:53 Комментировать
Англия
2:1
Швейцария
окончен

Защитник «Манчестер Сити» и английской сборной Джон Стоунс во время разминки перед товарищеским поединком со швейцарцами получил повреждение.

Как сообщает пресс-служба английской сборной, 27-летний футболист должен был выйти на поле с первых минут, но во время разминки получил травму и был экстренно заменён на Бена Уайта. Степень тяжести повреждения Стоунса пока неизвестна. Напомним, что в начале апреля «Сити» сыграет с «Бёрнли», мадридским «Атлетико» и «Ливерпулем».

В этом сезоне Джон Стоунс провёл в английском чемпионате 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Сборная Швейцарии Джон Стоунс
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