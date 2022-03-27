Шоу: Чувствую себя нужным в сборной

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу рассказал журналистам о том, почему он так любит приезжать в национальную команду.

Люк сказал, что чувствует себя по-настоящему нужным в сборной. Защитник отметил, что и в «Манчестер Юнайтед» ему комфортно, но именно в сборной он чувствует себя иначе и действительно получает удовольствие от футбола. Шоу добавил, что тяжело получать удовольствие от игры в клубе, когда твоя команда часто проигрывает.

Напомним, что Люк Шоу в этом сезоне провёл в английском чемпионате 19 матчей и отметился тремя результативными передачами.