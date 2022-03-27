Саутгейт: «Я бы хотел, чтобы Кейн побил рекорд, забив в финале Чемпионата мира»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о возможном рекорде Гарри Кейна по количеству голов за сборную.

Нападающий «Тоттенхэма» забил свой 49-й мяч за национальную команду, став вторым голеодором англичан за всю историю наряду с Бобби Чарльтоном. На первом месте располагается Уэйн Руни, забивший 53 гола.

«Он оказался среди невероятных персонажей [в списке бомбардиров]. Должен сказать, что у него отличные шансы установить новый рекорд. Гарри спокоен и уверен в том, что ему покорится это достижение. Я бы хотел, чтобы он сделал это, поразив ворота в финале предстоящего Чемпионата мира!» – цитирует Саутгейта Sky Sports.

Напомним, что 49-й гол Кейна за сборную Англии был забит в сегодняшнем товарищеском матче против Швейцарии (2:1).