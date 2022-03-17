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Саутгейт рассказал, почему Санчо не был вызван в сборную Англии на ближайшие матчи

17 Марта 2022 • 22:42 Комментировать
Англия
...
Швейцария
26.03 20:30

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил причину невызова нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо на предстоящие встречи.

«Нет сомнений в том, что игра Санчо в «Юнайтед» за последнее время улучшилась, но ему ещё нужно прибавить. Думаю, Фил Фоден, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш и Эмиль Смит Роу в настоящий момент находятся в лучшей форме», – прокомментировал своё решение Саутгейт.

Джейдон Санчо отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Примечательно, что 5 из 6 результативных действий 21-летнего вингера в чемпионате пришлись на последние 6 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Джедон Санчо
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