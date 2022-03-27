Швейцарский болельщик подколол Италию с помощью баннера

Вчера, 26 марта, во время товарищеского матча Англия — Швейцария (2:1), один из болельщиков гостей подшутил над сборной Италии, вывесив необычный баннер.

На нём имитировалась поисковая страница Google. В поле запроса было введено «Италия ЧМ Катар 2022», а чуть ниже написано — «Возможно вы имели в виду: Швейцария?».

Напомним, что итальянцы не смогли выйти на чемпионат мира напрямую, пропустив вперёд себя Швейцарию в отборочной группе. После чего подопечные Роберто Манчини уступили Северной Македонии в полуфинале стыковых матчей (0:1), окончательно потеряв шансы поехать в Катар.